“الحكومة العراقية” تصدر تحذير شديد اللجهة على جميع المواطنين الان

أصدرت الجهات المسؤولة تحذير هام لجميع المواطنين في دولة العراق، حول حالة الطقس المتغيرة، ليؤكد علي الجابر الزيادي، الخبير الطقسي، بأن البلاد تشهد حالة من الأجواء غزيرة الأمطار، مع تجمع سيول وسحب ماطرة نهار اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى فرص سانحة لهطول أمطار من متوسطة إلى شديد خاصة في المناطق الشمالية، نظير أن هذه الأمطار تشتد بشكل كبير خاصة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية.

هطول أمطار من متوسطة إلى شديدة

وأكد الهتم بالطقس، أن الأمطار ستكون خفيفة داخل محافظتي صلاح الدين وشمال ديالي، نظير وجود زخات عشوائية تؤثر على المناطق المتفرقة من الفرات الأوسط وكذلك الأجزاء الجنوبية، مشيرًا إلى أن هذه الحالة من الطقس تستمر إلى غدًا الخميس الموافق 3 من شهر أبريل، نظير أن الأمطار قد تتوقف مؤقتًا لكنها ستعاود الهطول مع ليلة الجمعة وتشتد مع صباح يوم السبت المقبل، وتزداد خاصة داخل المناطق الشمالية والوسطى منها.

سقوط أمطار عشوائية

وأضاف علي الزيادي، أن درجات الحرارة ستبقى مستقرة إلى حد كبير، نظير انخفاضها بشكل عشوائي يوم الخميس، بالإضافة إلى هبوب رياح شمالية محملة بغبار التي يؤثر على حركة السيارات وكذلك ملئ الطرق العامة، فيما يجب على جميع المواطنين الحذر التام من هذه الحالة الطقسية المقلقة التي تُصيب البلاد خلال الساعات القادمة، بالإضافة إلى عدم تخفيف الملابس وأخذ الحذر من قبل قائدي السيارات من هذه الحالة، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين داخل مختلف محافظات دولة العراق.