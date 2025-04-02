طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر مايو 2025 العراق

زادت معدلات البحث بشكل كبير في الوقت الحالي، عن رواتب المتقاعدين لشهر مايو 2025، نظير الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع رواتب شهر أبريل قبل أيام، فيما أن هذه الرواتب تضمن شريحة كبيرة من المواطنين العراقيين، ويمكنك الإطلاع على كافة الإجراءات الخاصة بالاستعلام عن الراتب وموعد الإيداع، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

موعد توزيع رواتب المتقاعدين بالعراق

وأكدت وزارة المالية العراقية، أن توزيع رواتب المتقاعدين في العراق، يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية، فيما يُشير ذلك إلى أن موعد الصرف سيكون يوم 1 مايو 2025، نظير أن رواتب المتقاعدين في الحكومة الاتحادية تختلف عن رواتب المتقاعدين في إقليم كوردستان، نظرًا لأن كل واحد منهما موعدًا مختلف، وعليه فإنه وقت الصرف سيتم الإعلان قبلها بشكل رسمي عن مواعيد توزيع الرواتب.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-