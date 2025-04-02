طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر مايو 2025 العراق

زادت معدلات البحث بشكل كبير في الوقت الحالي، عن رواتب المتقاعدين لشهر مايو 2025، نظير الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع رواتب شهر أبريل قبل أيام، فيما أن هذه الرواتب تضمن شريحة كبيرة من المواطنين العراقيين، ويمكنك الإطلاع على كافة الإجراءات الخاصة بالاستعلام عن الراتب وموعد الإيداع، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.
موعد توزيع رواتب المتقاعدين بالعراق
وأكدت وزارة المالية العراقية، أن توزيع رواتب المتقاعدين في العراق، يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية، فيما يُشير ذلك إلى أن موعد الصرف سيكون يوم 1 مايو 2025، نظير أن رواتب المتقاعدين في الحكومة الاتحادية تختلف عن رواتب المتقاعدين في إقليم كوردستان، نظرًا لأن كل واحد منهما موعدًا مختلف، وعليه فإنه وقت الصرف سيتم الإعلان قبلها بشكل رسمي عن مواعيد توزيع الرواتب.
خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-
- قم بالانتقال إلى موقع وزارة المالية العراقية.
- فيما يمكنك تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات الوزارة.
- بما ستتمكن حينها من اختيار خدمة الإطلاع على الرواتب.
- قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.
- النقر مباشرة على أيقونة “بحث”.
- مع الانتظار لبضع ثواني حتى يتم تحميل نتائج عرض كافة التفاصيل الخاصة بالراتب والمستحقات المالية.
- حتى تتمكن من التعرف على قيمة الراتب المؤهل الحصول عليه.