كيفية فتح حساب بنك أم درمان الوطني بالرقم الوطني من بيتك في ثواني

يرغب العديد من المواطنين في دولة الكويت، من فتح حسابات بنكية داخل بنك أم درمان الوطني، كونه من أهم البنوك العاملة في دولة السودان، بالإضافة إلى أن خدمة فتح الحساب أونلاين تضمن المواطنين والمقيمين سواء كانوا داخل أو خارج البلاد، فيما يكون هناك العديد من التسهيلات أمام العملاء المتوفرة من قبل البنك، ويمكنك الإطلاع على كافة التفاصيل المعنية بفتح الحساب أونلاين، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات فتح حساب بنك أم درمان الوطني

هناك بعض الخطوات المعنية بطلب فتح حساب بنك أم درمان الوطني، والموافقة عليه من قبل إدارة البنك، وفقًا لما يأتي:-

لابد من الانتقال إلى موقع البنك الرسمي أو تطبيق أوكاش.

كذلك إمكانية النقر على فتح حساب جديد.

فيما ستتأهل حينها من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم.

اختيار اللغة المناسبة ما إذا كانت عربية أو أجنبية.

فيما ستتمكن من رفع المستندات على أن تكون سارية وصالحة.

التأكيد على صحة البيانات والوثائق التي قمت بإدخالها.

مع النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

شروط فتح حساب بنك أم درمان الوطني

وتتمثل شروط فتح حساب داخل بنك أم درمان الوطني أمام كافة العملاء المتقدمين، وفقًا لما يأتي:-