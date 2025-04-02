حقيقة تعميم مصرف لبنان ورفع سقف السحوبات وأهم المميزات المتوقعة

حقيقة تعميم مصرف لبنان ورفع سقف السحوبات، مع استمرار الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة التي يواجهها لبنان، أصدر مصرف لبنان بيانًا رسميًا يحدد السقوف الجديدة لعمليات السحب النقدي لشهر أبريل 2025، ويأتي هذا القرار ضمن إطار السياسة النقدية التي يتبعها المصرف بهدف التحكم في مستوى السيولة داخل الأسواق، والحد من تراجع قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلى تخفيف الضغوط عن القطاع المصرفي لتجنب مزيد من الأزمات.

حقيقة تعميم مصرف لبنان ورفع سقف السحوبات

أعلن المجلس المركزي لمصرف لبنان عن إصدار تعميم جديد يتعلق بالمودعين الذين يستفيدون من التعميمين 158 و166، حيث تقرر زيادة سقف السحوبات الشهرية بهدف تلبية احتياجات المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وبموجب التعميم الجديد فقد تم رفع الحد الأقصى للسحب الشهري ضمن التعميم 158 إلى 500 دولار أمريكي، في حين ارتفع سقف السحوبات المحددة في التعميم 166 إلى 250 دولارًا أمريكيًا شهريًا، ويهدف هذا الإجراء إلى توفير سيولة إضافية للمودعين، مما يساعدهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، مع الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي ضمن السياسات النقدية المعتمدة.

المميزات المتوقعة من رفع سقف السحوبات