سجل واحجز fcms.cbl.gov.ly.. رابط منظومة حجز مصرف ليبيا المركزي 4000 دولار 2025 وأهم شروط الحصول على المبلغ

يوفر “مصرف ليبيا المركزي” خدمة إلكترونية متطورة تتيح للمواطنين إمكانية الحصول على العملات الأجنبية بكل يسر وسهولة، وقد تم تصميم هذا النظام الإلكتروني بهدف تسهيل عمليات الحجز والتحويل وفق لوائح وضوابط محددة، كما قام المصرف بتوضيح الخطوات الأساسية التي يجب على المستفيدين اتباعها لحجز مبلغ بالدولار الأمريكي من خلال منصته الرسمية، بالإضافة إلى توضيح الشروط والمتطلبات اللازمة لضمان نجاح عملية الحجز والتحويل.

رابط منظومة حجز مصرف ليبيا المركزي 4000 دولار 2025

إليكم رابط منظومة حجز مصرف ليبيا المركزي 4000 دولار 2025:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي، ثم التوجه إلى قسم “منظومة الأغراض الشخصية”.

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

إدخال البيانات المطلوبة في استمارة الطلب والتي تشمل الاسم الكامل ورقم الحساب المصرفي المخصص لاستلام المبلغ بالدولار الأمريكي.

إرفاق المستندات الداعمة مثل بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر مع تحديد الغرض من طلب الحجز وفق الفئات المتاحة.

الموافقة على الشروط والأحكام بعد مراجعتها ثم الضغط على زر “حجز” لتقديم الطلب.

انتظار مراجعة الطلب من قبل المصرف حيث سيتم إشعار المستخدم بالنتيجة وتحديد موعد استلام المبلغ المحجوز عند الموافقة عليه.

شروط الحصول على مبلغ 4000 دولار

للاستفادة من خدمة حجز العملات الأجنبية التي يقدمها مصرف ليبيا المركزي، يتعين على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط والضوابط التي تضمن تنظيم العملية وفق اللوائح المعتمدة وتشمل ما يلي: