الموارد البشرية تكشف جميع  أهداف المصافحة الذهبية “أبرزها توافر فرص عمل للشباب”

ابرز أهداف المصافحة الذهبية 2025، والذي قد حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد أشارت الوزارة بان هذا البرنامج، يساعد فقط قطاع العمل الخاص والحكومي، والهدف منه هو تحقيق التوازن، والحفاظ على خدمة المواطنين الذي يقومون بتقديمها في عملهم، وتحديد الكفاءة التي تشملهم، من خلال المبالغ المالية المخصصة، أو من خلال تقديم الحوافز الذي يستحقونها.

أهداف المصافحة الذهبية

قد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ابرز أهداف المصافحة الذهبية، والذي قد تميز البرنامج بها، وعلى أن تشمل الأهداف الأتي وهي:

القيام برفع كفاءة العمل، وهذا الأمر في كل من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة.

تخفيض الأنفاق الحكومي والذي قد يحافظ على ضبط عمليات التوظيف على المدى الطويل.

إتاحة فرص عمل جديدة من خلال الكوادر الشابة والذي يتم تأهيلها من خلال الوزارة فقط.

تعزيز أنظمة التوظيف المرنة مع توافر التعاقد الجزئي التابع من الجهة المختصة للعمل.

توافر أفضل أنظمة عمل جديدة تساعد العملاء في تقديم ابتكار مختلف في عملهم.

النتائج المترتبة على المصافحة الذهبية

قد يوجد العديد من النتائج المترتبة على المصافحة الذهبية، والتي تعتبر من ابرز واهم العوامل الرئيسية المختلفة لهذا البرنامج الجديد الذي تم من خلال وزارة الموارد البشرية، فقد أوضحت الوزارة بشكل رسمي أهم النتائج التي يسعى البرنامج لها: