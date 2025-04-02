أخبار حصرية حول العالم عبر تردد قناة الجزيرة الإخبارية مباشر الجديد 2025

يعتبر تردد قناة الجزيرة الإخبارية مباشر من أهم الترددات التي يتم البحث عنها في محركات البحث من أجل معرفة الأخبار التي تدور في الوطن العربي والشرق الأوسط بالكامل، كما يمكن من خلال تلك القناة معرفة كافة الأحداث التي تمول في سوريا وفلسطين المحتلة وفي لبنان وكوريا، وقد تعمل هذه القناة على تطوير خدمات البث صوت وصورة بانتظام.

تردد قناة الجزيرة الإخبارية مباشر

يمكن متابعة آخر الأخبار التي تدور في الوطن العربي مباشرة على قناة الجزيرة الإخبارية، وذلك عن طريق تحميلها وإدخال البيانات التالية:

تردد القناة 12520.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 34.

معدل الاستقطاب أفقي.

جودة القناة hd.

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة الجزيرة الإخبارية مباشر على عرب سات

يمكن ضبط قناة الجزيرة الإخبارية مباشر على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة عن طريق إدخال التردد التالي:

تردد القناة 12034.

معدل الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

طريقة ضبط قناة الجزيرة الإخبارية مباشر على الرسيفر

يمكن ضبط قناة الجزيرة الإخبارية على الرسيفر لمشاهدة الأحداث المتنوعة حول العالم وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية: