متى تنتهي عطلة عيد الفطر للبنوك؟ .. الحكومة المصرية تكشف التفاصيل 2025

أعلنت البنك المركزي المصري موعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك هذا العام والتي بدأت يوم السبت الموافق 30 من مارس، وقد استمرت إجازة عيد الفطر للبنوك في جميع محافظات الجمهورية العربية مدة أربعة أيام وقد تستأنف بعد ذلك البنوك عملها في المواعيد المحددة لها بشكل يومي عدا يومي الجمعة والسبت.

متى تنتهي عطلة عيد الفطر للبنوك؟

تم الإعلان عن موعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك لكافة العاملين في البنوك في جميع المحافظات هذا العام، وهذا الموعد هو:

بدأت إجازة عيد الفطر المبارك في البنوك لكافة العاملين في يوم الأحد الموافق 30 من مارس هذا العام.

يتم الانتهاء من العطلة في يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل.

يتم استئناف العمل في جميع البنوك في يوم الخميس الموافق 3 من إبريل بالمواعيد العادية وسوف يشهد استقبال شبكات فروع البنوك لكافة العملاء وإجراء كافة العمليات المصرفية سواء السحب أو الإيداع وغيرها.

مواعيد عمل البنوك المصرية للفروع بعد انتهاء الإجازة

تم الكشف عن مواعيد العمل الرسمية للبنوك المصرية بشكل يومي بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك هذا العام، وهذه المواعيد هي: