خطوات تثبيت تردد قناة وناسة الجديد 2025 على نايل وعرب سات “من هنـــــــــــــا”

تعتبر قناة وناسة من أشهر القنوات المخصصة للأطفال، حيث أنها تتميز بتقديمها للمحتوى الثقافي والتعليمي الذي يناسب جميع الأعمار دون مخالفة العادات والتقاليد، لذلك تبحث الكثير من الأمهات عن التردد الخاص بها على النايل سات والعرب سات من أجل متابعة برامجهم المفضلة والاستفادة منها.

تردد قناة وناسة الجديد 2025

هناك تردد خاص بقناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وهذا التردد يكون كالآتي

تردد قناة وناسة هو 11470.

القمر الصناعي هو النايل سات.

معامل الاستقطاب يكون عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة وناسة على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات يمكن من خلاله تحميل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بك وهذا التردد يكون كالآتي

تردد قناة وناسة هو 11270.

القمر الصناعي هو عرب سات

معامل تصحيح الخطأ يكون ¾.

معدل الترميز هو 27500

جودة القناة HD.

مميزات برامج قناة وناسة

توجد العديد من البرامج الممتعة والمميزة التي تقوم بعرضها قناة وناسة لتقديم العديد من المعلومات المختلفة للأطفال وهذه البرامج تتمثل في الآتي