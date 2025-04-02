استقبلها الآن بأعلى جودة .. تردد قناة طيور الجنة TOYOUR EL-JANAH TV 2025

تبحث الكثير من الأمهات عن تردد قناة طيور الجنة من أجل تحميلها على الرسيفر ومشاهدة البرامج والمحتوى الممتع التي تقدمها هذه القناة للأطفال، حيث أنها تتميز بتقديم المحتوى التعليمي والثقافي الأمن على جميع أعمار الأطفال دون عرض أي أمور غير لائقة، بالإضافة إلى أنها تعمل على تعزيز تنمية عقول الأطفال ومهاراتهم.

تردد قناة طيور الجنة

يوجد تردد خاص بقناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات يمكن من خلال تحميل القناة ومشاهدة المحتوى المميز بها وهذا التردد هو

تردد القناة 11393.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معامل الاستقطاب أفقي.

القمر الصناعي هو النايل سات.

جودة القناة hd.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات يمكن من خلالها تحميل القناة ومشاهدة المحتوى الخاص بها وهذا التردد هو

تردد القناة 11310.

معامل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد على الرسيفر

توجد العديد من الخطوات التي يجب اتباعها عند تحميل وحفظ قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات وهذه الخطوات تكون كالآتي