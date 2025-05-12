“إلعب مع لولو”.. استقبل تردد قناة وناسة الجديد 2025 بجودة عالية على الأقمار الصناعية المختلفه

تعد قناة وناسة من أبرز القنوات المتخصصة في تقديم المحتوى الموسيقي في العالم العربي، وقد استطاعت أن تجذب جمهورا واسعا من محبي الأغاني العربية والخليجية منذ انطلاقها تتميز القناة بتقديم أحدث الكليبات الغنائية الجلسات الموسيقية الحصرية، بالإضافة إلى عرض الحفلات الغنائية المباشرة مما يجعلها الوجهة المثالية لمحبي الموسيقى والطرب في هذا المقال، سنستعرض تردد قناة وناسة وكيفية ضبطه على جهاز الاستقبال.

تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية

لتتمكن من مشاهدة قناة وناسة بجودة عالية وبدون تقطيع، إليك أحدث تردداتها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

تردد قناة وناسة على نايل سات:

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة وناسة على عرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

لماذا قناة وناسة هي الخيار الأمثل؟

قناة وناسة تتمتع بالعديد من المزايا التي تجعلها واحدة من أكثر القنوات الموسيقية شعبية في العالم العربي، ومنها:

بث عالي الجودة (HD) لضمان تجربة مشاهدة نقية وواضحة.

محتوى متنوع يشمل الأغاني المصورة، الجلسات الطربية، والبرامج الترفيهية.

توفر القناة محتوى مجاني بدون اشتراك، مما يسهل الوصول إليها من قبل جميع عشاق الموسيقى.

تحتوي القناة أيضا على برامج ترفيهية وتعليمية للأطفال.

كيفية ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال

إذا كنت ترغب في إضافة قناة وناسة إلى جهاز الاستقبال لديك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة Menu في جهاز التحكم عن بعد.

اختر الإعدادات، ثم توجه إلى إعدادات القنوات أو البحث اليدوي.

أدخل التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ كما هو موضح أعلاه.

اضغط على بحث وانتظر حتى يتم العثور على القناة.

بعد الانتهاء من البحث، احفظ القناة في قائمة قنواتك واستمتع بالمحتوى المميز.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك الاستمتاع بكل ما تقدمه قناة وناسة من برامج موسيقية وترفيهية.