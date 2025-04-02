زودي دخلك من بيتك.. خطوات التسجيل ف منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 واهم الشروط المطلوبة

تم فتح باب التقديم لمنحة المرأة الماكثة في المنزل، وهي مبادرة تهدف إلى دعم النساء الجزائريات ذوات الدخل المحدود أو اللاتي لا يمتلكن مصادر دخل ثابتة تهدف هذه المنحة إلى تحسين وضع المرأة في المجتمع ومساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة، بهدف توفير حياة كريمة ومستقرة لها.

كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل 2025

يمكن التقديم للحصول على المنحة عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

من القائمة الرئيسية، اختر منحة المرأة الماكثة في المنزل.

قم بتعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة بدقة.

رفع المستندات اللازمة مثل الحالة الاجتماعية، بطاقة الهوية، وشهادة الميلاد.

اضغط على زر إرسال الطلب لإتمام التقديم.

الشروط اللازمة للحصول على منحة المرأة الماكثة

لتكوني مؤهلة للحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل، يجب أن تستوفي بعض الشروط الأساسية:

أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية ومقيمة بشكل دائم في الجزائر.

ألا تكون مالكة لأية أصول أو عقارات مرتفعة القيمة.

أن تكون غير موظفة ولا تمتلك أي مصادر دخل.

أن تقدم كافة المستندات المطلوبة التي تثبت استحقاقها للمنحة.

أن يتراوح عمر المتقدمة بين 19 و 40 عاما.

المستندات المطلوبة للتقديم

عند التقديم للحصول على منحة المرأة الماكثة، يجب تقديم المستندات التالية: