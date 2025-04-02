بكبسة زر.. التسجيل ف بنك الخرطوم اون لاين عبر تطبيق بنكك 2025

أعلن بنك الخرطوم عن إعادة خدمة فتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت من خلال تطبيق بنكك مما يتيح للعملاء في السودان وفي الخارج فتح حساباتهم بكل سهولة وسرعة كانت هذه الخدمة قد تم إطلاقها في مارس الماضي ولكن توقفت مؤقتا بسبب الأوضاع في السودان، إلا أنه يمكن الآن الاستفادة منها بشكل كامل وفقا لشروط وضوابط تضمن حماية أمان وخصوصية العملاء.

المستندات والشروط اللازمة لفتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

قبل البدء في فتح الحساب، يجب أن يتوفر لدى العميل بعض المستندات الأساسية لضمان تنفيذ العملية بنجاح. من أبرز هذه الشروط:

يجب أن يكون عمر المتقدم 18 سنة أو أكثر.

ضرورة امتلاك عنوان بريد إلكتروني فعال.

يجب تقديم إثبات هوية ساري المفعول مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية.

إيداع مبلغ أولي قدره 10,000 جنيه سوداني لفتح الحساب حيث سيتم خصم رسوم فتح الحساب وأي رسوم أخرى من هذا المبلغ.

لا يجوز للعميل فتح حساب في بنك الخرطوم إذا كان لديه حساب سابق مع البنك.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم عبر تطبيق بنكك

إذا كنت قد استوفيت كافة الشروط والمستندات، يمكنك البدء في فتح حساب عبر تطبيق بنكك بسهولة باتباع الخطوات التالية: