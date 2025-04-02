سار للعراقيين: 10 مليون دينار من مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين.. تفاصيل السلفة

يوفر مصرف الرافدين العديد من السلف المختلفة لجميع الموظفين بمختلف القطاعين المدني والعسكري، وكذلك كافة المتقاعدين، نظير أن هذه السلف تتناسب مع الراتب الشهير الإجمالي وبضمان بطاقة الماستر كارد التي يتم صدورها من قبل المصرف، ويمكنك التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بطلب القبول في مصرف الرافدين، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تعليمات سلف الرافدين

وحدد مصرف الرافدين مجموعة من التعليمات التي يتم توفيرها لكافة الموظفين والمتقاعدين، وفقًا لما يأتي:-

تراوحت قيمة السلفة من 5 لـ 10 مليون دينار عراقي.

يتم صرف السلف بناءً على مقدار الراتب الشهري الإجمالي.

صرف السلفة تكون بضمان الماستر كارد الصادرة من قبل المصرف.

تبلغ نسبة الفائدة نحو 8% سنويًا.

يتم احتساب قيمة القسط بشكل متناقص مع إمكانية استقطاع الأقساط من الراتب للشهر التالي.

الحصول على سلف الرافدين

ولمعرفة باقي التعليمات المعنية بطلب التقديم على سلف الرافدين، جاءت كما يلي:-

يتم توفير السلف لكافة المتقاعدين بما لا يتجاوز عمره عن 73 عامًا.

فيما تبلغ فترة السداد إلى 5 سنوات أي بواقع 60 شهرًا.

يتطلب سداد كافة السلف التي على العميل المتقدم لكي يحق له الحصول على براءة ذمة في حالة أحالته على التقاعد.

يتم تحويل القسط تلقائي إلى مصرف الرافدين.

يمكن التقديم على السلف عبر تطبيق المصرف.

ناهيك عن أن المصرف يوفر خدمة دعم فني لتلقي أي شكاوى أو استفسارات من قبل العملاء راغبي الحصول على السلف.

وثائق سلفة الرافدين في العراق

وعند التقديم على سلفة الرافدين، فيمكنك إحضار بعض الوثائق التي من بينها الأتي:-