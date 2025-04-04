وقف بنكك.. بنك الخرطوم يزف بُشرى سارة لجميع عملائه فعل حسابك بسرعة

في إطار التحديثات المستمرة من قبل بنك الخرطوم، فلاقى بعض عملاء البنك الكرام صعوبة في الدخول إلى تطبيق بنكك، مما ظنوا بأنه توقف عن الخدمة، إلا أن البنك قام بنشر منشور على صفحته الرسمية عبر “فيس بوك”، مؤكدًا بأن المعاملات المالية أصبحت أسهل وأشمل مع خدمات بنكك الرقمية، مشيرًا إلى أن التطبيق يوفر تجربة مصرفية استثنائية أمام جميع عملائه الكرام، حتى أنه يستعد بخدمة العملاء، محذرًا بالابتعاد عن أي محاولات أو صفحات مروجة لفتح حسابات داخل البنك.

تطلعات بنك الخرطوم

وأكد بنك الخرطوم في منشوره، أنه يتوسع في فتح فروعه المميزة بمختلف الولايات ويتطلع كذلك بفتح فروع خارج دولة السودان، مضيفًا بأن ذلك ضمن خطط إدارة البنك حتى يتمكن كل عميل بالاستمتاع بكافة المعاملات المصرفية الذين يحتاجون إليها، مشيرًا إلى أنه في حالة مواجهة أي مشكلة أثناء الدخول إلى التطبيق أو الحساب الشخصي الخاص بالعملاء، يمكن التواصل مع القنوات الرسمية التي يوفرها البنك، للعمل على حل المشكلة في أقرب وقت.

تحميل تطبيق بنكك

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتحميل تطبيق بنكك على مختلف الإصدارات سواء الأندرويد أو الأيفون، فعليك اتباع الأتي:-

قم بالدخول إلى تطبيق جوجل بلاي.

أو الانتقال إلى أبل ستور.

بعدها يتطلب منك إدخال اسم التطبيق “بنكك” في خانة البحث.

عند إدخالك إلى اسم التطبيق انتظر لبضع ثواني.

فيما ستتمكن بعدها من تحميل التطبيق على هاتفك سواء الأندرويد أو الأيفون.

بعد أن تقوم بتنزيله ستتمكن من تسجيل الدخول وإنهاء كافة المعاملات المصرفية.

شروط الحصول على بنك الخرطوم

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة العملاء راغبي الحصول على حساب بنكي داخل بنك الخرطوم، وفقًا لما يلي:-