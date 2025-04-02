المؤسس عثمان الحلقة 187..موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة الجديدة وتردد القنوات الناقلة

مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس من المسلسلات الشيقة التي نالت إعجاب الملايين من المتابعين في البلاد العربية ولها شعبية رائعة في الفترة الأخيرة بسبب نجاح الحلقات الماضية حيث يرغب عثمان بن أرطغول الانتقام من أعدائه لذلك سوف نوضح لكم اليوم موعد عرض مسلسل قيامة عثمان في العيد حيث هناك العديد من التساؤلات حول موعد العرض والقنوات الناقلة للمسلسل بالتردد الخاص بها في مقال اليوم.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس من أهم المسلسلات التاريخية التركية حيث للعلم يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس كل يوم أربعاء في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا وتوقيت مصر على قناة ATV التركية كما يعرض نفس الحلقة مترجمة إلى اللغة العربية في يوم الخميس الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر و10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية لذا يمكن لعشاق المسلسلات التاريخية التركية متابعة المسلسل في الأوقات المذكورة بالمقال.

تردد قناة ATV التركية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 10796

معدل الاستقطاب: أفقي

كما معدل الترميز: 27500

جودة عالية: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12130

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

جودة عالية: HD

ثبت تردد القناة الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس من المسلسلات التي تزايد البحث عنها لذلك سوف نوضح لكم طريقة تنزيل قناة الفجر الجزائرية أو قناة ATV التركية لمشاهدة الحلقات الجديدة والحصرية في مسلسل قيامة عثمان الجزء الجديد لذلك سوف نوضح التردد الحالي للقناة الفضائية مع طريقة تنزيل القناة على جهازك الشخصي الخاص بك كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن: