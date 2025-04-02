بنكك.. بنك الخرطوم يحذر جميع عملائه الكرام الان

واجه بعض عملاء بنك الخرطوم، صعوبة في فتح تطبيق بنكك والدخول إلى حساباتهم الشخصية على بنك الخرطوم، خاصة وأن البنك يضم شريحة كبيرة من المواطنين في دولة السودان سواء المقيمين أو المغتربين، نظير توفيره إلى مجموعة من الخدمات الهائلة التي يبحث عنها العملاء، فيما قام بإطلاق بعض التعليمات والضوابط الهامة التي يجب الإلتزام بها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تعليمات بنك الخرطوم لجميع العملاء

أما عن التعليمات الواجب مراعاتها لجميع عملاء بنك الخرطوم، من أجل الحفاظ على حساباتهم البنكية، وفقًا لما يأتي:-

عدم مشاركة بيانات الدخول مع الأخرين.

التعامل فقط مع القنوات الرسمية للبنك والتأكد منها بشكل كبير.

الإبلاغ مباشرة عن أي حالات من محاولات الإختراق أو الهاكرز.

تحديث البيانات الشخصية الخاصة بالعملاء بشكل مستمر من أجل ضمان درجة الأمان.

الإلتزام بتعليمات وضوابط بنك الخرطوم المفروضة من قبل البنك على جميع العملاء.

فتح حساب بنكك

يمكنك القيام بتفعيل تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم أمام كافة العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، من أجل إنهاء كافة الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك أمام العملاء، وفقًا لما يلي:-

يتم استخدام رقم المرور والبريد الإلكتروني التي يتم إرسال إلى الجيميل الخاص بالعميل.

يتم تغير كلمة المرور وفقًا للتعليمات المنشورة داخل التطبيق.

كما أن تفعيل الخدمة وإرسال كلمة المرور لا تطلب عملية إيداع.

إمكانية الإستفادة من كافة المعاملات والخدمات المصرفية التي يوفرها بنك الخرطوم أمام العملاء.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

أما عن الشروط الواجب مراعاتها لكي تقوم بفتح حساب بنك الخرطوم أمام كافة العملاء المتقدمين سواء المقيمين أو المغتربين، فجاءت كما يلي:-