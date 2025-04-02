عاجل في العراق.. فرض 500.000 دينار على جميع أصحاب السيارات بسبب المخالفة

كشفت مديرية المرور في العراق، عن فرض غرامات مالية كبيرة على أصحاب السيارات المخالفين، مؤكدة بأن قيمة الغرامة تصل لـ 500 ألف دينار عراقي وحجز السيارة لمدة 10 أيام في حالة إذا قام السائق بارتكاب مخالفة السير عكس الاتجاه، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد كم الحوادث التي تم رصدها في كركوك والبصرة وغيرها من المحافظات العراقية الأخرى، حول هذه المخالفة التي تسببت في فوضى مرورية كبيرة بالشارع العراقي.

فرض غرامات مالية جديدة

وأكدت المديرية العامة، أنه يتم التنسيق مع كافة المديريات بمختلف محافظات العراق وأبرزها بلدية محافظة كركوك، أنه يتم تطبيق الغرامة والعقاب اللازم فور الإعلان عنه، مضيفة أنه يجب على جميع أصحاب السيارات الالتزام بتعليمات وضوابط السير والمرور بشكل ملائم، لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين وسلامة مستخدمي الطريق، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق أقصى العقوبات في حق مرتكبي المخالفات داخل مختلف شوارع دولة العراق.

ارتكاب حوادث سير في العراق

وأشارت المديرية، إلى أن مديريات المرور في محافظات العراق، تقوم بتحصيل الأموال المفروضة على المخالفين والجباية والعمل على تنظيمها بشكل رسمي لصالح الدولة، بالإضافة إلى أن أولى محافظات العراق التي تم تطبيق هذه المخالفة فيها هي محافظة كركوك وهي تبعد عن العاصمة بحوالي 255 كم، حيث شهدت حواد السير بسبب قدم بعض الطرق الرئيسية ووجود مطبات متتالية فيها، ناهيك عن عدم وجود ممرين في أغلب الطرق، مما يؤدي ذلك إلى ارتكاب الحوادث، ولذا كان لزامي على جميع المواطنين الالتزام بتعليمات وقواعد المرور المفروضة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالعراق

أما عن الخطوات المعنية بإتباعها لكي يتم الاستعلام عن مخالفات المرور بالعراق، وفقًا لما يأتي:-

قم بالذهاب إلى منصة أور الإلكترونية.

ليتم تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات المنصة.

ليتم بعدها اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات.

قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة.

النقر على زر “بحث”.

حتى يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بالمخالفة.

شروط سداد مخالفات المرور بالعراق

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة راغبي سداد مخالفات المرور داخل محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-