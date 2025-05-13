هسه لينك أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق فور ظهورها عبر منصة مظلتي الإلكترونية

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وضحت بأن برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في العراق هو من أهم البرامج التي خصصت للعراقيين والعراقيات ولكن يتطلب ذلك توفير جميع الالتزامات مع توفير أهم الضمانات والشروط اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية لدى وزارة العمل العراقية لذلك سوف نوضح لكم تلك الضوابط للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة التي لم تعلن حتى اليوم دخل نطاق واسع في عموم العراق.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل في دولة العراق كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في حالة ظهورها لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في العراق لذلك سوف نوضح لكم الطريقة لكي يتم استخدامها في حالة الإعلان عنها بالخطوات التالية كالآتي:

يتم التوجه إلى منصة مظلتي.

ثم نضغط على تسجيل الدخول.

ثم كتابة كلمة المرور بعد ذلك نضغط الخدمات الإلكترونية.

اختيار رقم الوجبة المعروفة بأسم وجبة السابعة.

ثم كتابة جميع البيانات التي تظهر للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

سوف تظهر لك نتيجة الاستعلام وبذلك يمكن التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في حالة ظهورها.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

يجب أن يكون عمر المتقدمين ما بين 18 حتى 60 عام من الرجال.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم دائم في أرض العراق.

للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية يجب أن تكون جنسيتة عراقية.

يجب أن تكون عمر المرأة تبدأ من 15 عام حتى 55 عام للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

ألا يمتلك الأراضي الزراعية أو العقارات غالية الثمن.

يشترط توفير كافة الشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

أهم المستندات عن طلب دعم الرعاية الاجتماعية