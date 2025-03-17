تعديلات جديدة في مواعيد مترو الرياض في رمضان 1446 “أعرف الجدول الجديد”

أعلنت هيئة النقل العام في مدينة الرياض مواعيد مترو الرياض في شهر رمضان المبارك هذا العام وايضا الحافلات وذلك بهدف تسهيل عملية الانتقال لجميع الركاب من المواطنين والمقيمين في الرياض بجانب تخفيف عملية الازدحام، ويتم تشغيل الخط البرتقالي خلال تلك الشهر.

مواعيد مترو الرياض في رمضان

تم الكشف عن مواعيد مترو الرياض في شهر رمضان المبارك هذا العام بعد التغيرات الجديدة خلال تلك الشهر، وهذه المواعيد هي:

يتم تشغيل عربات المترو في الرياض من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل من الأحد إلى الخميس.

يتم تشغيل عربات المترو يوم الجمعة من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.

يتم تشغيل عربات المترو في شهر رمضان المبارك يوم السبت من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

تشغيل المسار البرتقالي لقطار الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن تشغيل المسار البرتقالي لقطار الرياض، وهذه التفاصيل هي: