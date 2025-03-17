باقي كم يوم على تطبيق التوقيت الصيفي في مصر ؟ .. الحكومة تكشف التفاصيل للمواطنين

يرغب المواطنين في معرفة موعد انتهاء التوقيت الشتوي تزامنا مع انتهاء فصل الشتاء، وبعدها سوف يعود التوقيت الصيفي نصر مصر تطبيقا للقانون رقم 34 لسنة 2023 الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوم 16 من إبريل.

التوقيت الصيفي

تم تحديد موعد تطبيق التوقيت الصيفي خلال شهر إبريل للقادم، وهذا الموعد هو:

سوف يتم تطبيق التوقيت الصيفي والانتهاء من التوقيت الشتوي في يوم الخميس الموافق 24 من إبريل هذا العام.

سوف يتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

تصبح بعدها الساعة الواحدة صباح الجمعة وسوف يظل العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية شهر أكتوبر القادم من العام الحالي.

الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي

هناك العديد من الأهداف وراء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر في خلال نهاية شهر إبريل، وهذه الأهداف تتمثل في الآتي