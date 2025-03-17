ألحق أشتري من دلوقتي .. شهادات البنك الاهلي المصري 2025 الجديد بأعلى عائد

تعتبر شهادات الإدخار أحد الخيارات الآمنة من أجل تحقيق دخل ثابت خاصة مع العوائد المرتفعة التي تقدمها البنوك خاايا، وقد تم طرح شهادات إدارية بعائد مميزة لعملاء البنك الأهلي المصري ذات العائد الثابت أو المتغير سواء اليومي أو الشهري او السنوي وهو عائد مستقر طوال مدة الاستثمار.

شهادات البنك الاهلي المصري 2025

توجد العديد من أنواع الشهادات المختلفة في البنك الأهلي المصري والتي تتميز بالعديد من المزايا المختلفة وهذه الشهادات يمكن أن تتمثل في الآتي

الشهادة البلاتينية السنوية والتي اصل مدتها إلى عام واحد فقط بعائد 23,5٪ شهريا و27٪ سنويا في نهاية المدة أو 23٪ يتم صرفها يوميا ومتاحة للشراء بداية من 1000 جنيه مصري

الشهادة البلاتينية الثلاثية مدتها إلى ثلاثة سنوات بعائد يصل إلى 21,5٪ شهريا.

الشهادة الخماسية بعائد شهري يصل إلى 14,25٪ ومدتها خمسة سنوات.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري مدتها ثلاثة سنوات بعائد 26٪ في السنة الأولى و22٪ في السنة الثانية و18٪ في السنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي ومدتها ثلاثة سنوات بعائد يصل إلى 30٪ في السنة الأولى و25٪ في السنة الثانية و20٪في السنة الثالثة.

قرار البنك المركزي وتأثيره على شهادات الإدخار

هناك بعض القرارات التي تم إصدارها من قبل البنك المركزي المصري خلال شهر مارس الحالي، وهذه القرارات هي: