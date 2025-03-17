أسعار الخضار اليوم الإثنين الموافق 17-3-2025

يتداول العديد من المواطنين حول وسائل البحث الإلكتروني يوميا عن معرفة أسعار الخضروات تعتبر الخضروات من الأشياء المهمة التي ينبغي شرائها ولا يمكن الاستغناء عنها وذلك لأنها مليئة بالفيتامينات والمعادن التي يحتجاها جسم الإنسان بشكل دوري، حيث انخفض سعر كيلو الطماطم يتراوح ما بين 2.5 إلي 5 جنيها، سعر كيلو البطاطس يتراوح ما بين 4 إلي 7 جنيها، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم جميع أسعار الخضروات والفاكه اليوم 16 مارس 2025.

أسعار الخضروات اليوم 17 مارس 2025

اكد التجار علي أن سعر كيلو الطماطم اليوم لتراوح ما بين 3.5 إلي 6.5 جنيها.

أشاد التجار علي أن سعر كيلو البطاطس وصل ما بين 4 إلي 7 جنيها.

أضاف التجار بسعر كيلو ورق العنب يتراوح ما بين 90 إلي 120 جنيها.

سعر كيلو البسلة بلغ بقيمة 13 جنيها للكيلو.

بينما استقر أسعار الكرنب والقرنبيط اليوم ولم يشهد أي تغيرات، حيث سجل سعر الكرنب 15 إلي 20 جنيها، سعر القرنبيط 15 جنيها.

وصل سعر كيلو الخيار ما بين 13 إلي 17 جنيها.

سعر الفلفل الرومي يتراوح ما بين 13 إلي 20 جنيها.

سعر الباذنجان ما بين 7 إلي 10 جنيها.

بلغ سعر كيلو الجزر 5 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم 17 مارس 2025

علي الصعيد التالي سنوضح لكم أسعار الفاكهة:

وصل سعر كيلو البرتقال البلدي 14 جنيها.

بلغ سعر البرتقال السكر للكيلو 14 جنيها

بينما وصل سعر كيلو البرتقال أبو سرة ب 20 جنيها.

سعر كيلو ألجوافه ب 20 جنيها.

سعر كيلو الفراولة يتراوح ما بين 20 إلي 25 جنيها.

العوامل التي تؤثر علي عدم استقرار أسعار الخضروات والفاكهة

تتأثر أسعار الخضروات والفاكه بعدة عوامل من أهمها: