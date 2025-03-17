عاجل لجميع العراقيين الان.. صرف رواتب الموظفين قبل حلول عيد الفطر

أعلنت مصادر مسؤولة في حكومة كوردستان، عن تجهيز رواتب موظفي الإقليم من أجل العمل على إرسالها إلى بغداد خلال الأسبوع الحالي، ليتم القيام بتوزيع رواتب شهر مارس 2025 قبل قدوم عيد الفطر المبارك، مؤكدة أن كافة الوزارات والمؤسسات العاملة في الإقليم قامت بإكمال قوائم رواتب العاملين عن شهر أذار الحالي، حتى أن أخر موعد للتجهيز كان أمس الأحد، ومن ثم يتم إكمال القوائم حتى تتم المصادقة عليها من قبل الجهات المعنية في الإقليم.

إرسال قوائم رواتب الموظفين في كوردستان

وأوضحت حكومة إقليم كوردستان، أنه يتم مراقبة إرسال القوائم الخاصة برواتب العاملين في الدولة على مدار الأسبوع الحالي، من أجل العمل على إطلاق كافة التمويلات الخاصة برواتب شهر أذار، والعمل على توزيعها قبل دخول عيد الفطر المبارك، نظير أن ذلك سيمكن الموظفين والعاملين من الحصول على مستحقاتهم المالية دون الإخلال بذلك، فيما أن هذه الرواتب ستؤهل الموظفين من شراء كافة احتياجاتهم الأساسية الخاصة بعيد الفطر المبارك.

تقديم طلب إحاطة لصرف رواتب الموظفين

وفي سياق متصل، اوضح غالب محمد، النائب الكردي، أنه تم تقديم طلب إحاطة لوزارة المالية الاتحادية ليكون شرط أساسي من أجل إرسال الرواتب الخاصة بالموظفين في الإقليم عن شهر أذار، ناهيك عن مطالبة الوزارة بتسيلم الإيرادات الداخلية الغير نفطية عن شهري شباط وآذار، وتبدأ عمليات توزيع الرواتب وكافة المستحقات المالية قبل دخول عيد الفطر المبارك، مما يضع الإقليم كافة الحلول المعنية بالعراقيل شهريًا.