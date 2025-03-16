El Fetna.. مسلسل الفتنة الحلقة 16 بأحــداث شيقــة لصــراع الميــراث على تــردد قناة الحوار التونسي 

يعتبر مسلسل الفتنة من أبرز الأعمال الدرامية التونسية التي عُرضت خلال شهر رمضان 2025، حيث تناول قضايا اجتماعية معقدة تتعلق بالعلاقات الأسرية وصراعات الميراث والانتقام بين أفراد الأسرة الواحدة، في الحلقة السادسة عشرة يستمر التصاعد الدرامي للأحداث حيث تتشابك الخيوط بين الشخصيات وتنكشف المزيد من الأسرار التي تزيد من حدة الصراعات والتوترات داخل العائلة.

مسلسل الفتنة الحلقة 16

في هذه الحلقة ال16 مسلسل الفتنة تتفاقم الخلافات بين أفراد الأسرة بسبب الميراث وتظهر نوايا الانتقام بين بعض الشخصيات، تتوالى الأحداث لتكشف عن ماضي مليء بالأسرار والخبايا التي كانت سببًا في إشعال نار الفتنة بين أفراد العائلة، تبرز الحلقة الصراعات النفسية والاجتماعية التي يمر بها كل فرد، مما يعكس واقعًا معقدًا ومتشابكًا يعاني منه العديد في المجتمع.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل الفتنة

يعرض غعلى قناة الحوار التونسي التي تعتبر الناقل الحصري للمسلسل خلال شهر رمضان 2025، لمتابعة المسلسل يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11657

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

مواعيد عرض مسلسل الفتنة

يعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس، مع إعادة للحلقة في اليوم التالي الساعة 2:00 ظهرًا.

بالإضافة إلى البث التلفزيوني، توفر بعض المنصات الإلكترونية إمكانية مشاهدة حلقات مسلسل “الفتنة” عبر الإنترنت.

قصة مسلسل الفتنة

الفتنة هو مسلسل درامي تونسي يعالج قضايا اجتماعية متعددة، مسلطًا الضوء على تشابكات العلاقات الأسرية وصراعات الميراث والأسباب التي تدفع لاندلاع نيران الانتقام بين أفراد الأسرة الواحدة، يشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما التونسية منهم ريم الرياحي، كوثر الباردي، نجلاء بن عبدالله، محمد مراد، محمد علي بن جمعة، وآية فتوح.