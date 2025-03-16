باقي كم يوم على تبكير ‎موعد صرف معاشات شهر ابريل 2025 “هنــــــــــــــــا”

يود الكثير من الأشخاص وخاصة العاملين معرفة موعد صرف معاشات شهر أبريل لهذا العام وحقيقة تبكير الموعد بمناسبة عيد الفطر المبارك، لذلك أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاش ذلك الشهر بالزيادة الجديدة المقررة ورفع الحد الأدنى للأجور ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة.
موعد صرف معاشات شهر ابريل 2025
يوجد موعد محدد يتم فيه صرف معاش شهر أبريل لهذا العام بعد انتشار تساؤلات حول تبكير موعد الصرف وهذا الموعد هو
- لم يتم إصدار أي قرار رسمي من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية بشأن تبكير موعد صرف معاشات شهر إبريل قبل عيد الفطر المبارك.
- كما أن من المقرر أن يتم صرف المعاش في أول أيام الشهر المقبل لأكثر من 13 مليون مستفيد.
طريقة الاستعلام عن معاش شهر أبريل
هناك بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن معاش شهر أبريل هذا العام بالزيادة الجديدة وقيمته وهذه الخطوات تكون كالآتي
- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص لهم
- سوف تظهر العديد من الخيارات في القائمة الرئيسية اختار منها كلمة الاطلاع على مقدار المعاشات.
- سوف يتم الانتقال إلى صفحة أخرى يمكن من خلالها إدخال كافة البيانات الشخصية في المكان المخصص لهم ومن ثم التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.
- الضغط في النهاية على كلمة استعلام وسوف تظهر كافة التفاصيل التي تخص قيمة المعاش لشهر أبريل.