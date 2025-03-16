توقيت صرف مكرمة الضمان الاجتماعي 1446 تفاصيل جديدة للحصول على 1500 ريال سعودي

توقيت صرف مكرمة الضمان الاجتماعي 1446 تفاصيل جديدة حول الموعد والشروط نكشفها إليكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل، حيث تصدرت المكرمة الملكية كافة مواقع البحث ومنصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة في الرياض ومكة والمدينة وأغلب المحافظات السعودية، ولا سيما وأن المكرمة تستهدف فئات من محدودي الدخل من مستحقي معاش الضمان الاجتماعي، وهي الفئة الأقل دخلا في السعودية.

توقيت صرف مكرمة الضمان الاجتماعي 1446

ينتظر الملايين داخل الأراضي السعودية صدور الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالموافقة الملكية لصرف معونة الضمان الاجتماعي، التي تصرف عادة في اخر 10 ايام من شهر رمضان 1446، لهذا من المتوقع أن تنزل مكرمة الضمان الاجتماعي يوم الرابع والعشرين من شهر رمضان 1446، وفقاً إلى ترشيحات اغلب التقارير، ولهذا يمكنكم الاستعلام عن المكرمة الملكية من خلال زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو التواصل مع فريق الدعم الفني.

شروط صرف المكرمة الملكية 1446

بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً تذكير بأهم ضوابط وشروط المكرمة الملكية، التي تعد من أهم ما ينتظره قطاع كبير من المواطنين السعوديين الأقل دخلا، ولا سيما وأن المكرمة الملكية عبارة عن مبلغ مالي يصرف إلى كبار السن والأرامل واليتامي، بشرط توافر الشروط والضوابط اللازمة التي جاءت كالتالي:

يجب أولا أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. ينبغي أن يكون المستحق مقيم في السعودية على الأقل اخر 3 أشهر قبل صرف مكرمة الضمان الاجتماعي. يشترط أن يكون المستفيد من مستحقي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن. ألا يكون المستفيد ممتلك سجلات تجارية أو عقارية. يجب تقديم وثيقة إثبات اقامتة في المملكة إقامة دائمة خاصة اخر 3 أشهر قبل الصرف.

كم قيمة المكرمة الملكية 1446

يحصل المستفيد الأول من المكرمة الملكية 1000 ريال سعودي والعائل 500 ريال، بمعني حصول الأسرة المكونة من 2 على 1500 ريال سعودي، ومع زيادة كل فرد يحصل على 500 ريال سعودي أخري.

وصلنا لنهاية توضيح توقيت صرف مكرمة الضمان الاجتماعي 1446 تفاصيل جديدة حول الموعد والشروط.