خطوات تنزيل تردد قناة dmc الجديدة .. الحلقة الـ 17 من مسلسل وتقابل حبيب

تعد قناة dmc من أشهر القنوات التي يتابعها الكثير من الأشخاص وخاصة في شهر رمضان المبارك من أجل متابعة المسلسلات والبرامج الرمضانية، حيث أنها ترضي جميع الاذواق وأصبحت تتصدر محركات البحث، لذلك يود الكثير معرفة التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات ومشاهدة المسلسلات الحصرية.
تردد قناة dmc
يمكن ضبط قناة دي ام سي على القمر الصناعي نايل سات من أجل مشاهدة المسلسلات والبرامج الرمضانية على الرسيفر، وهذا التردد هو:
- تردد القناة 12092.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ ⅚,.
- معدل الاستقطاب رأسي.
- جودة القناة hd
- القمر الصناعي هو النايل سات.
تردد قناة dmc على عرب سات
يمكن ضبط تردد قناة dmc على القمر الصناعي عرب سات من أجل مشاهدة المسلسلات الرمضانية بجودة عالية، وذلك عن طريق إدخال التردد التالي:
- تردد القناة 12073.
- معامل الاستقطاب عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ ⅚.
- معدل الترميز 27500.
- جودة القناة hd.
طريقة ضبط قناة dmc على الرسيفر
لضبط تردد قناة dmc على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات من أجل مشاهدة المسلسلات الرمضانية والبرامج التي تعرض في رمضان، فيجب اتباع الخطوات الآتية:
- النقر على زر الإعدادات من خلال الريموت.
- اختار قائمة الترددات من الخيارات المتاحة في القائمة.
- تحديد كلمة إضافة تردد قناة.
- إدخال البيانات الخاصة بقناة dmc دراما من تردد ومعامل استقطاب ومعدل ترميز ومعامل تصحيح الخطأ والقمر الصناعي.
- النقر على كلمة بحث، ثم الانتظار قليلا حتى يتم عرض القناة.
- النقر على كلمة حفظ، وسوف يتم ضبط القناة في الحال على جهاز الرسيفر ويمكن بعدها مباشرة مشاهدة المسلسلات الرمضانية بشكل حصري.