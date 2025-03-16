موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2025 والشروط المطلوبة في الدفاع المصري

يرغب الكثير من الأشخاص معرفة موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين هذا العام من أجل التقديم إليها ضمن الدفعات الجديدة ومن المتوقع أن يتم فتح باب التقديم في الأيام المقبلة ويتم الإعلان عنها ضمن القرارات التي تصدرها وزارة الدفاع المصري مع توافر الشروط المطلوبة في المتقدم والأوراق اللازمة عند التقديم إليها.

موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2025

يوجد موعد محدد يتم فيه التقديم على معهد ضباط الصف المعلمين هذا العام بناء على قرارات وزارة الدفاع المصري، وهذا الموعد هو:

لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد التقديم في معهد الضباط الصف المعلمين حتى الآن بشكل رسمي.

من المتوقع أن يتم فتح باب التقديم خلال الأيام القليلة القادمة، فدائما يتم الإعلان عن تلك الموعد في شهري 3 و4 من كل عام.

الأوراق المطلوبة لتقديم معهد ضباط الصف المعلمين

يلزم توافر العديد من الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل التقديم على معهد ضباط الصف المعلمين هذا العام، وهذه الأوراق تتمثل في الآتي: