مسلسلات رمضان بجودة عالية عبر تردد قناة on tv الجديد 2025

يمكن ضبط قناة on tv على الرسيفر من خلال التردد الخاص بها على النايل سات، حيث أنها تعتبر من أشهر القنوات التي تقوم بنقل المسلسلات العربية التي تناسب جميع الأذواق المختلفة وخاصة الرمضانية، كما أنها تمزج بين المسلسلات القديمة والحديثة التي تناسب الفئات العمرية المختلفة مما قد يساهم ذلك في جعل هذه القناة لها جماهيرية كبيرة وانطلاقها لدى جمهورها ببراعة.

تردد قناة on tv الجديد 2025

يمكن ضبط قناة أون tv على القمر الصناعي نايل سات من أجل مشاهدة المسلسلات الرمضانية الحصرية، وذلك عن طريق التردد التالي:

تردد القناة 11861.

معامل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي هو النايل سات.

جودة القناة hd.

طريقة استقبال تردد قناة on tv

يمكن استقبال تردد قناة أون على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة المحتوى الذي تقوم بتقديمه، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على قائمة الإعدادات من زر الريموت.

اختار كلمة التثبيت اليدوي، ثم كلمة تردد جديد.

تحديد القمر الصناعي المراد ضبط القناة عليه.

إدخال كافة البيانات التي تخص القناة مثل التردد ومعامل الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

الضغط على زر بحث، ثم الانتظار بضع دقائق.

النقر على كلمة حفظ وسوف يتم إضافة القناة ضمن القنوات الناقلة.

مميزات قناة on tv

توجد العديد من المزايا التي تتمتع بها قناة on tv، ومن أشهر هذه المميزات ما يلي: