خطوات تنزيل تردد قناة ام بي سي مصر على نايل سات 2025 الجديد “على نايل وعرب سات”

يود الكثير من الأشخاص معرفة تردد قناة mbc مصر التي تقوم بنقل مسلسلات رمضان هذا العام وخاصة المسلسلات الحصرية ومنها مسلسل أشغال شقة جدا ومسلسل اش اش وغيرها، وخاصة مع عرض المسلسلات الرمضانية في النصف الثاني من شهر رمضان، وتردد القناة يكون على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.

تردد قناة ام بي سي مصر على نايل سات

يمكن ضبط قناة ام بي سي مصر على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة المسلسلات الرمضانية في الموعد المحدد له، عن طريق إدخال التردد التالي:

تردد القناة: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة hd.

تردد قناة ام بي سي مصر على عرب سات

يمكن ضبط قناة تردد ام بي سي مصر على عرب سات لمشاهدة مسلسلات رمضان هذا العام عن طريق إدخال التردد التالي:

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة hd.

طريقة ضبط قناة ام بي سي

يمكن ضبط تردد قناة ام بي سي مصر على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية: