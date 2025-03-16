ثبت تردد روتانا خليجية وتابع شباب البومب 13 حلقة اليوم بجودة عالية

مسلسل شباب البومب 13 منذ أن تم انطلاقه في بداية رمضان 2025 استطاع أن يحصد نسب مشاهدة كبيرة من قبل المتابعين، ذلك لأنه يحتوي علي بث القيم الإنسانية والرسائل الهادفة التي يتم مناقشتها خلال هذه الحلقات، يتاح مشاهدة جميع حلقات لجميع أفراد الأسرة صغار كانوا أم كبار وذلك لأنة لا يحتوي علي أي مشاهد خارجة إطلاقا مما تعمل علي الإثارة والجدل، يتم بثه علي قناة روتانا خليجية من بداية 1 مارس 2025، سنوضح لكم ترددات القناة ومواعيد بث المسلسل في السطور الآتية من هذا الموضوع.

روتانا خليجية علي ترددها علي النايل سات

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة روتانا خليجية، وفقًا لما يأتي:-

جاء التردد الخاص بالقناة: 12226.

علي معامل التصويب: 4/3.

من خلال الاستقطاب: الأفقي.

من الرمز التالي: 27500.

تردد قناة روتانا خليجية علي العرب سات

التردد الجديد بالقناة: 11350.

من معامل استقطاب: الأفقي.

علي التصحيح التالي: 4/3.

معامل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

أبطال مسلسل شبابا البومب 13

تم اختيار العديد من الممثلين البارعين لأداء مسلسل شبابا البومب 13 والذي يبث العديد من القضايا الهامة في المجتمع من خلال استخدامهم أساليب واضحة وسهله وفكاهية: