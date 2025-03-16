الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان .. تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 يعرض الحلقة 185

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أشهر القنوات التي يحبها شعب الجزائر لما تقدمه من مسلسلات مميزة وممتعة مثل مسلسل المؤسس عثمان وصلاح الدين الايوبي الجزء الثاني ةبرامج مجانية دون أي اشتراكات، كما أنها تقوم بتغطية الاخبار اليومية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الرياضية أو السياسية بجانب العديد من البرامج الدينية.
تردد قناة الفجر الجزائرية 2025
يمكن ضبط قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان من أنحاء العالم، وذلك عن طريق التردد التالي:
- تردد القناة 12034.
- معامل الاستقطاب أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- جودة القناة hd.
- القمر الصناعي هو النايل سات.
تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات
يمكن ضبط قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات، وذلك عن طريق التردد التالي:
- تردد القناة 11034.
- معامل الاستقطاب أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- جودة القناة hd.
كيفية تحميل قناة الفجر الجزائرية على جهاز
يمكن ضبط قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي المراد، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- الضغط على زر الإعدادات أو زر الضبط من ريموت الكنترول.
- اختار كلمة تثبيت ثم كلمة تثبيت يدوي من الخيارات المتاحة في القائمة.
- تحديد كلمة إضافة قناة من القائمة والقمر الصناعي المراد ضبط القناة عليه.
- إدخال البيانات التي تخص القناة وهي التردد ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز ومعامل الاستقطاب في الحقول المخصصة لهم بشكل صحيح.
- النقر على كلمة بحث.
- انتظر فترة قليلة حتى يتم الانتهاء من تحميل القناة وإضافتها مع باقي القنوات الأخرى لمشاهدة المسلسلات بشكل حصري.