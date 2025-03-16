مجمع مسلسلات رمضان 24 ساعة على تردد قناة MBC دراما 2025 الجديد

قناة ام بي سي دراما واحدة من ضمن العديد من القنوات السعودية والتي تم إطلاقها عام 2012 وتقوم القناة بإذاعة العديد من البرامج والمسلسلات الجديدة الرمضانية ومنها مسلسل أشغال شقة جدا ومسلسل اش اس وغيرها، ويمكن ضبطها على الاقمار الصناعية بكل سهولة

تردد قناة MBC دراما

يمكن ضبط قناة MBC دراما على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة المسلسلات الرمضانية والبرامج، وذلك من خلال التردد التالي:

تردد قناة ام بي سي هو 12467.

معامل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ¾

القمر الصناعي نايل سات.

جودة القناة hd

تردد قناة ام بي سي دراما على عرب سات

يمكن ضبط هذه القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال إدخال التردد التالي:

تردد القناة 11270.

معدل الاستقطاب رأسي

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

مميزات قناة MBC دراما

توجد الكثير من المميزات التي تتمتع بها قناة ام بي سي دراما عن غيرها من القنوات الدرامية وهذه المميزات تكون كما يلي: