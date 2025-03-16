بشرى سارة “أطول إجازة للموطفين” .. اجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي 2025

يرغب الكثير من موظفي القطاع الحكومي في مصر معرفة موعد إجازة عيد الفطر المبارك هذا العام من أجل أخذ قسط من الراحة والذهاب للتنزه وزيارة الأقارب والعائلات لقضاء أجمل الأوقات، كما يتم تحديد الموعد بشكل دقيق عند ثبوت رؤية الهلال ومعرفة موعد انتهاء شهر رمضان المبارك لتحديد موعد عيد الفطر مباشرة.

اجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي

يوجد موعد محدد لإجازة عيد الفطر المبارك لكافة العاملين في القطاع الحكومي هذا العام، وهذا الموعد هو:

أشارت التوقعات الفلكية أن يوم الأحد الموافق 30 من مارس هو آخر يوم في شهر رمضان المبارك.

لذلك يعتبر أول يوم في عيد الفطر المبارك هو يوم الإثنين الموافق 31 من نفس الشهر

من المفترض أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك من يوم الأحد الموافق 30 من مارس للقطاع الحكومي وتستمر حتى يوم 1 من شهر إبريل.

اثبتت البحوث الفلكية بأنه سوف يتم رؤية هلال شهر شوال في يوم 29 من رمضان الموافق يوم 29 من مارس من أجل تحديد موعد عيد الفطر بدقة.

عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك

تم تحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك هذا العام من أجل الاستعداد له من قبل العاملين في القطاع الحكومي وهذه الأيام هي: