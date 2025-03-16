مدتها كام يوم ؟.. إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في مصر 2025

أعلنت بعض المصادر الرسمية عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك وعدد أيام هذه الإجازة للقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 مدفوعة الأجر، من أجل قضاء وقت ممتع في الإجازة والخروج للتنزه مع الأقارب والأصدقاء، كما يحق لصاحب العمل رفض إعطاء الإجازة لبعض الموظفين أو العمال من أجل مصلحة العمل.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

تم تحديد موعد إجازة عيد الفطر المبارك لكافة العاملين في القطاع الخاص هذا العام استعدادا له، وهذا الموعد هو:

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك لكافة العاملين في القطاع الخاص بداية من يوم الإثنين الموافق 31 من مارس حتى يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل هذا العام.

تعتبر هذه الإجازة مدفوعة الأجر لكافة الموظفين في القطاع العام والخاص.

تستمر الإجازة في القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر المبارك لمدة ثلاثة أيام متتالية.

موعد هلال شهر شوال

أعلن معهد البحوث الفلكية الموعد المتوقع لهلال شهر سؤال لتحديد موعد عيد الفطر المبارك بدقة وهذا الموعد هو