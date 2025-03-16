مدتها اسبوع كامل .. إجازة عيد الفطر للمدارس 2025 في مصر

تعتبر إجازة المدارس للطلاب فرصة من أجل أخذ قسط من الراحة والاستعداد للفصل الدراسي الجديد، لذلك يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تختلف من دولة إلى أخرى حسب رؤية الهلال وبناء عليه يتم تحديد الموعد النهائي الرسمي له.

إجازة عيد الفطر للمدارس 2025

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في المدارس هذا العام وذلك في الموعد التالي

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك من يوم الأحد الموافق 30 من مارس هذا العام

تستمر الإجازة عيد الفطر المبارك للمدارس حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من إبريل، ويوافق يوم 2 من شوال.

سوف يتم الإعلان رسميا عن التفاصيل النهائية لإجازة عيد الفطر في المدارس من قبل مجلس الوزراء بعد الميلاد الموعد الرسمي له ورؤية هلال شوال.

الإجازات الرسمية في العام الجديد في مصر

تم الإعلان عن جدول الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 في مصر وهذه الإجازات تكون كالاتي: