مدتها اسبوع كامل .. إجازة عيد الفطر للمدارس 2025 في مصر

تعتبر إجازة المدارس للطلاب فرصة من أجل أخذ قسط من الراحة والاستعداد للفصل الدراسي الجديد، لذلك يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تختلف من دولة إلى أخرى حسب رؤية الهلال وبناء عليه يتم تحديد الموعد النهائي الرسمي له.
إجازة عيد الفطر للمدارس 2025
من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في المدارس هذا العام وذلك في الموعد التالي
- تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك من يوم الأحد الموافق 30 من مارس هذا العام
- تستمر الإجازة عيد الفطر المبارك للمدارس حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من إبريل، ويوافق يوم 2 من شوال.
- سوف يتم الإعلان رسميا عن التفاصيل النهائية لإجازة عيد الفطر في المدارس من قبل مجلس الوزراء بعد الميلاد الموعد الرسمي له ورؤية هلال شوال.
الإجازات الرسمية في العام الجديد في مصر
تم الإعلان عن جدول الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 في مصر وهذه الإجازات تكون كالاتي:
- يوم 31 من شهر مارس إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
- الاحتفال بشم النسيم توافق يوم 21 من أبريل.
- عيد تحرير سيناء يوم 25 من أبريل عام 2025.
- إجازة عيد العمال يوم الخميس الموافق 1 من شهر مايو 2025.
- وقفة عرفات تكون إجازة يوم الجمعة 6 من يونيو.
- إجازة رأس السنة الهجرية في يوم 27 من يونيو.
- إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، في يوم الإثنين الموافق 30 من الشهر عام 2025.
- ثورة 23 يوليو توافق يوم الاربعاء بمناسبة عيد الثورة.
- المولد النبوي الشريف في يوم الخميس الموافق 4 من شهر سبتمبر.
- ذكرى حرب أكتوبر في يوم 6 من الشهر.