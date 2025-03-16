اتفرج في هذا الموعد .. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 185 الجديدة عبر القنوات الناقلة

ينتظر عشاق مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 184 من أجل متابعة الأحداث المثيرة، حيث استطاع تلك المسلسل جذب المشاهدين خلال مدة العرض الكبيرة التي تصل إلى سبعة سنوات متتالية، وقد يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم ويعرض عبر قناة الفجر الجزائرية وatv التركية.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 185

من المقرر أن يتم عرض الحلقة القادمة من مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء الموافق 19 من مارس على قناة atv التركية.

تعرض الحلقة 184 من مسلسل المؤسس عثمان التركي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة.

يتم عرض الحلقة على قناة الفجر الجزائرية مترجمة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة.

ينقل تلك المسلسل أحداث حقيقية عن مراحل تأسيس الدولة العثمانية بطريقة درامية مميزة وأحداث تشويقية.

يعتبر من أفضل المسلسلات التركية وأشهرها التي يتم عرضها خلال هذه الفترة.

تردد قناة atv التركية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يوجد تردد خاص بقناة atv التركية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

تردد القناة 10796.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

جودة القناة hd.

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يوجد تردد خاص بقناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان، وهذا التردد هو: