فتح حساب في بنك الخرطوم عبر bankofkhartoum أونلاين 2025 بالرقم الوطني

فتح حساب في بنك الخرطوم من المواضيع التي تتصدر محركات البحث في دولة السودان حالياً، وهذا بالتزامن مع إعلان أعرق وأهم بنك هناك بنك الخرطوم عن توفير إمكانية فتح حساب بكل سهولة عبر شبكة الانترنت من أي مكان، وجاءت تلك الخدمة في ظل التطور السريع للخدمات المصرفية الرقمية التي يتبعها البنك، حيث يمكن للمواطنين والقيمين الاستفادة من تلك الخدمة دون الحاجة لزيارة الفرع والانتظار في طوابير كبيرة وضياع الوقت والجهد، وإليكم الآن خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين 2025.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين 2025

حتى يمكن للعملاء الاستفادة من كافة خدمات بنك الخرطوم المختلفة بكل سهولة عليهم الاستفادة من خدمة فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين من أي مكان، والتي تتم من خلال اتباع الخطوات التي تتمثل في التالي:

يتم الذهاب إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

يجب اختيار اللغة المفضلة لك “العربية أو الإنجليزية”.

يتم الضغط على أيقونة “فتح حساب جديد”.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة “الاسم بالكامل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف”.

يجب رفع المستندات المطلوبة سواء الهوية الوطنية للمقيمين في السوادان أو جواز السفر للمغتربين.

الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

النقر على إرسال الطلب.

الانتظار حتى تصل لك رسالة تحمل رقم الحساب عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

متطلبات ومعايير فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم