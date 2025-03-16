“فرصة من ذهب” كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 والشروط المطلوبة للاستحقاق

تعتبر منحة المرأة الماكثة في البيت من أهم المبادرات الحكومية في دولة الجزائر، والتي تم اطلاقها بهدف تحسين الظروف المعيشية للسيدات التي لا يمتلكن مصدر دخل ثابت لهم يساعدهم على المعيشة، وجاءت تلك المنحة من ضمن الجهود الوطنية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في البلاد، وأيضاً تعزيز استقلالية المرأة المالية، وهذا يعود عليها بتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها يمكنهم التغلب على متطلبات الحياة الصعبة، وفي هذا التقرير نوافيكم كيفية التسجيل في المنحة والشروط المطلوبة للاستحقاق فتابعونا.

كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025

أوضحت الجهات المعنية في الحكومة الجزائرية عن إمكانية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلي الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل عبر شبكة الانترنت.

يتم تسجيل الدخول للموقع من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على خيار “منحة المرأة الماكثة في البيت”.

قم بتحديد الولاية التي تقيم فيها المتقدمة.

ستظهر استكارة التقديم يجب إدخال البيانات المطلوبة والتأكد منها.

تحميل المستندات والأوراق المطلوبة على الموقع.

الضغط على زر “إرسال”.

شروط استحقاق منحة المرأة الماكثة في البيت

بالنسبة للشروط التي يجب توافرها في المواطنات الراغبات الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت هي كالتالي: