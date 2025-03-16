رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة لشهر رمضان 2025 عبر موقع وزارة القوى العاملة

منحة العمالة الغير منتظمة من أهم مبادرات الدعم والمساعدة في جمهورية مصر العربية، والتي تستهدف الفئات تحت خط الفقر لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم فير المناسبات المختلفة، حيث يتم صرف المنحة في المناسبات المختلفة سواء شهر رمضان والأعياد وغيرها، ويمكن الاستعلام عن العمالة الغير منتظمة للأفراد من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، وسوف نوافيكم في هذا التقرير كيفية الاستعلام عنها والشروط الخاصة بالحصول عليها فتابعونا.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة لشهر رمضان 2025.

أعلنت وزارة القوى العاملة عن إمكانية الاستعلام عن المؤهلين للحصول على منحة 1000 جنيه وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

يتم تسجيل الدخول للموقع من خلال البيانات المطلوبة.

النقر على أيقونة “العمالة الغير منتظمة”.

الضغط على خيار “الاستعلام عن المنحة”.

إضافة البيانات المطلوبة من الرقم القومي.

في النهاية يتم النقر على زر “عرض” لتظهر حالة الطلب.

ما هي شروط الاستفادة من منحة العمالة الغير منتظمة؟

هناك عدد من الشروط والمعايير الاساسية التي يجب مراعاتها قبل التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة ومن بينها التالي:

أولاً يشترط أن يكون مواطن مصري الجنسية ومقيم بصفة مستمرة في الأراضي المصرية.

كما يجب أن يتراوح العمر بين 20 و60 عام.

يجب عدم وجود أي سجلات تجارية باسم الشخص المتقدم.

يشترط أن يكون مدون في بطاقة الرقم القومي مهنته.

كما يجب أن يكون مسجل في كشوف مديرية القوى العاملة.

مواعيد صرف منحة 1000 جنيه

تصرف منحة العمالة الغير منتظمة على هيئة منح سنوية في مناسبات مختلفة والتي تأتي كالتالي: