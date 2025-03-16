الآن يا زول بنقرة واحدة فقط .. فتح حسابك في بنك الخرطوم أون لاين 2025

يهتم السودانيين بمعرفة رابط فتح حساب بنك الخرطوم، وذلك لأنه يقوم بتوفير العديد من الخدمات المصرفية المتنوعة بكل سهولة إلكترونيا وبخطوات بسيطة لتعزيز الشمول المالي، وقد يلزم توافر عدة شروط وأوراق مطلوبة من أجل إتمام عملية فتح الحساب وإمكانية إدارة الحساب الشخصي دون زيارة فروع البنك.

فتح حسابك في بنك الخرطوم

يمكن فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم بشكل إلكتروني للمغتربين السودانيين وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص ب بنك الخرطوم .

النقر على كلمة إنشاء حساب جديد، وإدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

ملء نموذج التسجيل بالبيانات المطلوبة بشكل صحيح ومنها الرقم الوطني.

إرفاق المستندات اللازمة في الحقول المخصصة لها.

التأكد من صحة البيانات والمستندات المرفقة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

النقر على كلمة إرسال الطلب، وسوف يتم إرسال رسالة نصية لتأكيد فتح الحساب في حالة قبول الطلب.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

يشترط توافر عدة شروط مطلوبة من أجل التقديم على فتح حساب في بنك الخرطوم المغتربين، وهذه الشروط تتمثل في الآتي: