الآن يا زول بنقرة واحدة فقط .. فتح حسابك في بنك الخرطوم أون لاين 2025

يهتم السودانيين بمعرفة رابط فتح حساب بنك الخرطوم، وذلك لأنه يقوم بتوفير العديد من الخدمات المصرفية المتنوعة بكل سهولة إلكترونيا وبخطوات بسيطة لتعزيز الشمول المالي، وقد يلزم توافر عدة شروط وأوراق مطلوبة من أجل إتمام عملية فتح الحساب وإمكانية إدارة الحساب الشخصي دون زيارة فروع البنك.
فتح حسابك في بنك الخرطوم
يمكن فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم بشكل إلكتروني للمغتربين السودانيين وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك الخرطوم.
- النقر على كلمة إنشاء حساب جديد، وإدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.
- ملء نموذج التسجيل بالبيانات المطلوبة بشكل صحيح ومنها الرقم الوطني.
- إرفاق المستندات اللازمة في الحقول المخصصة لها.
- التأكد من صحة البيانات والمستندات المرفقة.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- النقر على كلمة إرسال الطلب، وسوف يتم إرسال رسالة نصية لتأكيد فتح الحساب في حالة قبول الطلب.
شروط فتح حساب بنك الخرطوم
يشترط توافر عدة شروط مطلوبة من أجل التقديم على فتح حساب في بنك الخرطوم المغتربين، وهذه الشروط تتمثل في الآتي:
- يلزم أن يحمل المتقدم الجنسية السودانية.
- يجب أن يكون المتقدم حاملا بجواز سفر ساري المفعول.
- لابد من ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما أو أقل من ذلك بشرط تقديم موافقة ولي الأمر.
- ألا يقل مبلغ الإيداع عن 10,000 جنيه سوداني.
- يشترط ألا يكون قد سبق للمتقدم الاستفادة من خدمات البنك من قبل.
- من الضروري تقديم مستندات شخصية سارية المفعول.