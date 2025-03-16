قبل اجتماع البنك المركزي القادم .. شهادات البنك الاهلي المصري بأعلى عائد شهري 2025

يبحث الكثير من الأشخاص عن أنواع الشهادات المختلفة التي توجد في البنك الأهلي المصري نظرا العديد من المزايا التي تتمتع بها شهادات هذا البنك والتي تتأثر بشكل كبير بإيداعات البنك المركزي، كما أن هناك شهادات بعائد ثابت أو متدرج سنوية أو ثلاثية على حسب رغبة العميل.

شهادات البنك الاهلي المصري

توجد العديد من أنواع الشهادات المختلفة في البنك الأهلي المصري والتي تتميز بالعديد من المزايا المختلفة وهذه الشهادات يمكن أن تتمثل في الآتي

الشهادة البلاتينية السنوية والتي اصل مدتها إلى عام واحد فقط بعائد 23,5٪ شهريا و27٪ سنويا في نهاية المدة أو 23٪ يتم صرفها يوميا.

الشهادة البلاتينية الثلاثية ومدتها ثلاثة سنوات بعائد يصل إلى 21,5٪ شهريا ويمكن استرجاع قيمتها في نهاية المدة.

الشهادة الخماسية بعائد شهري يصل إلى 14,25٪ ومدتها خمسة سنوات.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري وهي مدتها ثلاثة سنوات بعائد يصل إلى 26٪ في السنة الأولى و22٪ في السنة الثانية و18٪ في السنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي ومدتها ثلاثة سنوات بعائد يصل إلى 30٪ في السنة الأولى و25٪ في السنة الثانية و20٪في السنة الثالثة.

اجتماع البنك المركزي المقبل

يتم انعقاد اجتماع البنك المركزي المقبل وسط متابعة دقيقة لمؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي والتطورات العالمية في الموعد التالي: