رسميًا تبكير موعد صرف رواتب الموظفين شهر مارس 2025 بمناسبة عيد الفطر

كشفت وزارة المالية المصرية عن تبكير موعد صرف رواتب شهر مارس للموظفين بالهيئات والجهات الحكومية وكافة العاملين في الدولة، وذلك بهدف تسهيل صرف الرواتب لهم كما تم تخصيص ثلاثة أيام من نفس الشهر من أجل صرف المتأخرات لهم والحصول على كافة مستحقاتهم في المواعيد المحددة.

موعد صرف رواتب الموظفين شهر مارس 2025

يوجد موعد خاص يتم فيه صرف رواتب شهر مارس للموظفين في معظم القطاعات والمؤسسات، وهذا الموعد هو:

يبدأ موعد صرف مرتبات شهر مارس لعام 2025 من يوم 23 وتستمر لمدة خمسة أيام.

يتم الانتهاء من موعد صرف رواتب شهر مارس للموظفين في يوم 27 من مارس.

يتم صرف المتأخرات في أيام 25 و26 و27 من شهر مارس باستخدام ماكينات الصراف الآلى أو أي فرق من فروع البنوك.

الحد الأدنى للأجور في مصر

هناك حد أدنى لصرف الأجور لكافة الموظفين في مصر والذي يختلف على حسب درجة الموظف، وهذه القيمة تتمثل في الآتي: