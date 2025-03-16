خطوات تحديث ببجي موبايل 3.7 بكل سهولة.. إضافات عالمية تزيد من تمتعك في اللعب

تعلن الشركة المطورة للعبة ببجي موبايل عن إصدار التحديث الجديد من اللعبة الذي يشمل الإضافات والمميزات المختلفة، حيث يشمل الإصدار الجديد على خريطة ومود جديد مع مجموعة من الأسلحة المختلفة والمركبات الجديدة والمميزة، حيث أصبحت لعبة ببجي موبايل من أقوى ألعاب القتال والمغامرات التي تقدم تحديثات بشكل مستمر وتقوم الشركة بتقديم تحديث جديد كل شهرين على الأقل من أجل تحسين تجربة اللعب.

تحديث ببجي موبايل 3.7

يمكنك تنزيل التحديث الجديد لببجي موبايل يوم للاستمتاع بأقوى الاضافات والتحديثات من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا التوجه إلى متجر جوجل بلاي من الهاتف.

إدخال اسم لعبة ببجي في محرك البحث PUBG mobile 3.7.

اضغط على أيقونة اللعبة التي تظهر أمامك.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تحديث” ويتم تحديث اللعبة بالإصدار الجديد.

آخر إضافات تحديث ببجي موبايل 3.7

يوجد في تحديث ببجي الجديد PUBG mobile 3.7 مجموعة من الإضافات المميزة والتي يتضمن الآتي: