أخر موعد لـ التسجيل لامتحان الثانوية العامة الأردنية 2025 “وزارة التربية الأردنية تكشف”

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 الذي يترقبها آلاف الطلاب وأولياء الأمور، وأوضحت الوزارة عن فتح باب التسجيل للامتحانات استعدادًا لهذه المرحلة الحاسمة في المسيرة التعليمية، حيث تحرص وزارة التربية والتعليم الأردنية على تنظيم عملية التسجيل وفقًا لإجراءات واضحة تتضمن سهولة التقديم لجميع الفئات سواء من الطلبة النظاميين أو طلبة الدراسة الخاصة.

التسجيل لامتحان الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن فتح باب التسجيل لامتحانات الشهادة الثانوية أو ما يطلق عليها التوجيهي 2035 والتي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 مارس مؤكدة أن هذه الفترة لن تمدد عن ذلك وأوضحت الوزارة أن الكتب المقررة للامتحانات هي ذاتها المعتمدة للعام الدراسي 2024/2025 وتدعي الطلبة الالتزام بالمواعيد والتعليمات والشروط المحددة لضمان التسجيل بكل سهولة.

الوثائق والرسوم المطلوبة للتسجيل في امتحانات الثانوية العامة في الأردن 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم الأردنية الوثائق والرسوم المطلوبة للتسجيل في امتحانات الثانوية العامة والتي تتمثل في الآتي: