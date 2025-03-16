رسميًا .. بداية اجازه عيد الفطر ونهايتها للموظفين والبنوك في مصر 2025

مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم ازدادت عمليات البحث من المواطنين والموظفين في القطاعين العام والخاص عن بداية إجازة عيد الفطر المبارك وعدد أيام العيد التي تمنحهم فرصة للراحة والاستمتاع بأجواء العيد والفرحة مع العائلة والأصدقاء، وتعتبر هذه الإجازة من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر بالنسبة للمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والبنوك.

بداية اجازه عيد الفطر

وفقًا للحسابات الفلكية ينتهي شهر رمضان الكريم يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 ويبدأ أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2025 وهو اليوم الذي تبدأ فيه العطلة الرسمية لجميع الموظفين القطاعين الخاص والحكومي في مصر، وتعتبر هذه الإجازة مدفوعة الأجر وفقًا لقانون العمل وتمنح لجميع العاملين في القطاعات.

عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2025 للقطاعين العام والخاص

ازدادت التساؤلات عن عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك حيث وفقًا للحسابات الفلكية يبدأ عيد الفطر المبارك يوم الاثنين الموافق 31 مارس وهو اليوم الذي تبدأ فيه العطلة الرسمية للموظفين في مصر وتستمر الإجازة الرسمية لمدة ثلاثة أيام متتالية وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2025.

مظاهر احتفال المواطنين بعيد الفطر المبارك 2025

هناك العديد من مظاهر العيد المتنوعة ومن أبرزها: