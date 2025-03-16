اسعار رخص التراب في لابور والعبد .. أسعار الكحك والبسكويت 2025 “هتبطل تعمل في البيت”

بدأت عمليات البحث بشكل كبير على العديد من منصات التواصل الاجتماعي حول أسعار الكحك والبسكويت والتي تعتبر من أكثر الأمور التي تشغل السيدات والفتيات في هذه الفترة، ويعتبر أيضا من أكثر أنواع التسالي التي يجب أن يتم فعلها بشكل مقدس في عيد فطر المبارك، ولهذا الأمر يوجد العديد من الأسعار للعديد من الشركات والمصانع المشهورة والكبيرة في جمهورية مصر العربية

أسعار الكحك والبسكويت 2025

بعد ارتفاع عمليات البحث حول أسعار الكحك والبسكويت 2025، والذي يعتبر من أكثر عمليات البحث المتواجدة في هذه الفترة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيوجد العديد من الأسعار المختلفة للمصانع والشركات المختصة في أنتاج بسكويت وكحك عيد الفطر المبارك، وعلى أن تشمل هذه الأسعار الأتي وهي:

سعر كيلو بسكويت بالبرتقال يصل إلى 250 جنيهًا مصريًا.

سعر بسكويت جوز الهند يصل إلى 260 جنيه مصري.

سعر كيلو كحك سادة يصل إلى 280 جنيه مصري.

سعر كيلو بسكويت سادة يصل إلى 250 جنيه مصري.

سعر كيلو كحك عين جمل يصل إلى 365 جنية مصري.

سعر كيلو كحك فستق يصل إلى 420 جنيه مصري.

سعر كيلو غريبة باللوز يصل إلى 440 جنية مصري.

سعر كيلو بيتي فور بالشكولاتة يصل إلى 330 جنيه مصري.

أسعار الكحك والبسكويت في لابوار

قد يختلف أسعار الكحك والبسكويت في لابوار عن أي مكان أخر في جمهورية مصر العربية، وذلك يعود إلى أن لابوار من اكبر المصانع والعلامات التجارية الكبيرة في مجال التغذية، وقد تشمل أسعارها الأتي وهي: