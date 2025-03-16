طلاب علمي وادبي .. تنزيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 بعد التعديلات

أوضح وزير التعليم المصري عن جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الأول لعام 2025، وأوضح على أن يكون هذا الجدول هو المؤكد والمعتمد في جميع الإدارات التعليمية المصرية، وأشار وزير التعليم المصري، بان في حالة عدم حضور الامتحان للطالب مع توافر سبب معتمد لذلك، سوف يتم تحديد موعد امتحان تخلف له، وعلى أن يقوم به عوضًا عن يوم الامتحان الأساسي.

جدول امتحانات الثانوية العامة

يتساءل العديد من الطلاب والطالبات عن جدول امتحانات الثانوية العامة المعتمد من وزارة التعليم المصري، وأشار وزير التربية والتعليم على أن يتمثل الجدول في الأتي وهو:

يوم الاثنين الموافق 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد الموافق 22 يونيو: اللغة العربية فقط.

الخميس الموافق 26 يونيو: اللغة الأجنبية الأولي.

الخميس الموافق 3 يوليو: الكيمياء فقط.

الخميس الموافق 10 يوليو: الأحياء فقط.

جدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وقد أشار وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف قرارات عديدة ومختلفة تشمل كافة المدارس على حدا، وأوضح من خلالها جدول امتحانات مدار المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والتي تشمل الأتي: