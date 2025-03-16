اعرف هتدفع كام السنادي “مقدار زكاة الفطر 2025” .. الإفتاء المصري يكشف

ما هو مقدار زكاة الفطر لعام 2025؟ يتساءل العديد من المسلمين في مصر عن قيمة الزكاة الفطر المبارك، وكيفية أخارجها والأبناء أو المقربين الذي من الممكن أن يتم أخراجها عليهم، لذلك قد حددت دار الإفتاء المصرية العديد من الأجوبة المختلفة التي يتساءل عنها المسلمين والتي تشغل أذهانهم في هذه الفترة الحالية، وأشارت أيضا إلى مجموعة كبيرة من المعلومات والمحاذير التي يجب على المسلمين أتباعها.

مقدار زكاة الفطر

أوضحت دار الإفتاء المصرية من خلال الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، بان الحد الأدني لزكاة الفطر هو 25 جنية مصري، وعلى أن يتم زيادة المبلغ في حالة أمكانية هذا الأمر أذا وجد مع الشخص المستطاع لذلك، وأوضحت أيضا بأنه يمكن أن يتم أخراجها من خلال المال وهو الحد الأدني التي أشارت به الوزارة، أو من خلال ألعينا وهذا عبر أخراج مقدارها بالكيلو جرام، ويتم تحديدها بالصاع ويصل ل 2.4 كيلو جرام للفرد الواحد.

أخر موعد لإخراج زكاة الفطر

قد حددت دار الإفتاء المصرية، بان أخر موعد لإخراج زكاة الفطر هو أول يوم العيد، وعلى أن يفضل أن يتم أخراجها قبل العيد بيومين، ومن الممكن أن يتم أخراجها قبل ذلك، وهو من بداية رمضان، ولا يوجد أي ما يمنع هذا، ولكن قد أشير بعد الأحاديث بان من الأفضل أن يتم أخراج الزكاة قبل العيد مباشرة بيوم أو يومين فقط، وعلى أن يتم أخراجها لجميع المساكين والفقراء والعاملين على الزكاة، والغارمين، والخارجين في سبيل الله وابن السبيل.